PKW kollidierte mit Traktor

Kirchberg | In Kirchberg ereignete sich gestern, 18. Juli, zur Mittagszeit ein Verkehrsunfall, bei dem eine PKW Lenkerin unbestimmten Grades verletzt wurde. Ein 75-jähriger Österreicher lenkte seinen Traktor am Sonnbergweg in Richtung Vorderer Sonnberg. Gleichzeitig fuhr die 18-jährige Österreicherin mit ihrem PKW in entgegengesetzte Richtung. Als der 75-Jährige an einer Kreuzung nach rechts abbiegen wollte kam es zu der Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Lenker des Traktors blieb unverletzt. Die PKW Lenkerin wurde mit dem Rettungshubschrauber ins BKH St. Johann gebracht. Am PKW entstand erheblicher Sachschaden.