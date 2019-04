Ovationen für zwei Kapellmeister

Die Musikkapelle Waidring geht seit dem Kapellmeisterwechsel eigene Wege. Vor einem Jahr mit Gastkapellmeister Daniel Neuschmid, im Herbst mit dem Cäcilien-Wunschkonzert und am Wochenende mit Ehrenkapellmeister Hermann Schreder.



Waidring | Erfreulich für die Zukunft der Kapelle ist der rege Zuspruch von Seiten der Jugend, vor allem ein Verdienst der umtriebigen Jugendreferentin Christiane Foidl. Obmann Markus Millinger konnte beim diesjährigen Frühjahrskonzert gleich sechs junge Musikantinnen und Musikanten in den Reihen der Musikkapelle begrüßen. Der mit Spannung erwartete Konzertabend zeichnete sich mit hoher Qualität aus. Das Publikum war von der Programmwahl und den musikalischen Darbietungen begeistert.



Kapellmeister Mario Millinger eröffnete mit dem „Schreder Marsch“, eine Komposition von Sepp Leitinger aus Weißbach/Lofer anlässlich Hermann Schreders Kapellmeisterjubiläum, und übergab dann den Dirigierstab an den Ehrenkapellmeister. Hermann Schreder sorgte mit „Fascination“ und der „Pertusia Ouvertüre“ für die ersten Höhepunkte des Abends, zu denen auch die „Fireworks Fanfare“, dem Pflichtstück für das diesjährige Wertungsspiel am 11. Mai in St. Ulrich, zählte.



Ein Feuerwerk an vielfältiger Blasmusik wurde auch nach der Pause geboten. Die Auswahl reichte von Beautiful Colorado mit Solist Martin Hochmuth am Tenorhorn, dem Klezmer Karnival, bis hin zu jeweils einer Zugabe von beiden Kapellmeistern. Die Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze erhielten die Neuzugänge Sandra Grander, Christian Heigenhauser, Elina Heigenhauser, Verena Preindl, Franz Josef Zelger. Neueintritt Peter Heigenhauser ist noch in Ausbildung. Weiters Bettina Krepper, Querflöte (Bronze mit Auszeichnung) und Julia Steiner, Querflöte (Gold mit sehr gutem Erfolg). Das Musikerleistungsabzeichen mit ausgezeichnetem Erfolg absolvierte Martin Hochmuth, Tenorhorn.



Ehrungen für 10 Jahre erhielten Magdalena Weisleitner und Fabian Foidl. Für 40 Jahre Christiane Foidl, die längst dienende Frau in der Geschichte der Musikkapelle, sie lernte bei Ehrenkpm. Hermann Schreder. Blasius Wimmer wurde für 50 aktive Jahre ausgezeichnet. rw

Bild: Im Bild von links: Kpm. Mario Millinger, Magdalena Weisleitner, Fabian Foidl, Christiane Foidl, Blasius Wimmer, Obmann Markus Millinger. Foto: Wörgötter