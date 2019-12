OrthoPlus eröffnete in Kitzbühel

Martin Raffeiner, Facharzt für Unfallchirurgie und Orthopädie, lud vergangenen Freitag zur feierlichen Einweihung seiner neuen OrthoPlus-Praxis in Kitzbühel.



Kitzbühel | „Es geht um ein Plus an Aktivität mit dem Ziel, das Service an die Patienten zu optimieren – möglichst kurze Behandlungszeiten und schnelle Rückkehr zu Arbeit und Sport.“ – so skizziert Dr. Raffeiner die Philosophie hinter OrthoPlus. Die Kitzbüheler Praxis ist der dritte Netzwerk-Partner neben München und Bozen. „Es ist für mich eine Ehre, hier dabei zu sein“, freut sich Raffeiner. Der Standort im Gesundheitszentrum bietet dabei viele Synergie-Möglichkeiten und damit auch einen entsprechenden Mehrwert für die Patienten, wie er unterstreicht. Das Behandlungsspektrum umfasst orthopädische und unfallchirurgische Erkrankungen von Wirbelsäule, Schulter, Ellbogen, Hand, Hüfte, Knie und Fuß. „Dabei nutze ich konservative Behandlungen ebenso wie offene, minimal-invasive und arthroskopisch-operative Methoden.“ Dr. Raffeiner ist Facharzt für Unfallchirurgie und Facharzt für Orthopädie und Traumatologie. Neben seiner Tätigkeit im BKH St. Johann übernahm er in den vergangenen Jahren Praxisvertretungen für niedergelassene Unfallchirurgen. KA/gale

Dr. Robert Gruber und Dr. Christoph Frontull (OrthoPlus Bozen), Dr. Martin Raffeiner sowie Bgm. Klaus Winkler bei der Übergabe des OrthPlus Radtrikots.