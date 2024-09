Orgelakademie lädt zum Genuss

Noch bis Sonntag, 8. September, verwandelt sich Kitzbühel zu einem Treffpunkt der internationalen Orgelmusik.



Kitzbühel | Unter der künstlerischen Leitung von Katharina Königsfeld unterrichten Professor Hannfried Lucke, Vizerektor der Universität Mozarteum Salzburg, und Professor Matthias Maierhofer, Domorganist des Freiburger Münsters, Orgel und Klavier.



Die Akademie steht eine Woche lang ganz im Zeichen der Orgel- und Klaviermusik.

Der am Donnerstag und Samstag stattfindende und mit insgesamt 2.900 Euro dotierte Maria- Hofer-Orgelwettbewerb besteht aus zwei Konzertrunden, durchgeführt an der großen Metzler Orgel in Hopfgarten (5. September, 20 Uhr) und der Pirchner Orgel (7. September, 16 Uhr) in Kitzbühel. Das Publikum ist herzlich eingeladen, es wird auch ein Publikumspreis vergeben.



Am Freitag, 6. September steht um 21.30 Uhr in der Schlosshalle des A-Rosa Kitzbühel eine musikalische Lesung mit Katharina Königsfeld (spielt am Klavier) und Bergdoktor-Darsteller Hans Sigl am Programm.

Bild: Organisationsteam, Musiker und Unterstützer freuen sich auf spannende Konzerte in Hopfgarten und Kitzbühel.Foto: Huber