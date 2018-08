Opening-Party Musikfestival

Tolle Einstimmung auf die fulminante Musikshow heute Abend im Openair-Stadion!

Kitzbühel | Beste Stimmung herrschte gestern vor und auf der Bühne der Kitzbühel Alm mit starken Live-Acts der Kitzbühelerin Stina Gabriell - u. a. im Duett mit Walter Höckner, Nordwand, den vier Stimmungskanonen aus der Steiermark sowie der Solokünstlerin Julia Buchner aus Zell am See, die erst vor kurzem in der Starnacht am Wörthersee einen umjubelten Auftritt hingelegt hat. Fotos: Fusser