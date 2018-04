Offene Türen lockten Besucher

Am 19. März fand im Wohn- und Pflegeheim Oberndorf der erste „Tag der offenen Tür statt“. Viele interessierte Besucher waren vom vielfältigen Angebot und der gemütlichen Wohnatmosphäre beeindruckt.

Oberndorf | Am sogenannten Freiwilligentag engagierten sich mehr als 30 freiwillige Helfer. So wurde mit und für die Bewohner Köstlichkeiten gebacken und gekocht. Es fand eine Lese- und Hoangaschtstunde statt und in einer wunderschönen Wellnessoase durften sich die Bewohner verwöhnen lassen.

In Zusammenarbeit mit der Kinderkrippe der Volkshilfe Tirol wurden Brettspiele gespielt, im Bewegungsraum mit Livemusik geturnt und im Café getanzt und gesungen. Ein herzliches Vergelts Gott an die vielen freiwilligen Helfer sowie Mitarbeiter, welche mit viel Freude, Eifer und Fleiß die Bewohner verwöhnten.

Ein großes Dankeschön auch an die freiwillig mitwirkenden Musikgruppen wie Unterhaltungsmusik Edelraute, Bachstoamusi, einer Abordnung der Bläsergruppe Hopfgarten und der Kindertanzgruppe Edelraute.

Es war ein bunter, aufregender und unvergesslicher Tag für Bewohner und Besucher des Wohn- und Pflegeheimes Oberndorf.