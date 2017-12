Öffi-Fahrgäste am Wort

Die Gelegenheit zu Lob und Tadel von Bus und Bahn sowie zum Mitreden nutzten am 6. Dezember 60 Bus- und Bahn-Fahrgäste beim Öffi-Treff im Rathaus. Experten von Verkehrsverbund Tirol (VVT) und ÖBB diskutierten Wünsche und neue Fahrpläne.



Kitzbühel | Zuganschlüsse aus dem Brixental in Richtung Kufstein mit Station in Langkampfen oder Schaftenau nahe der Industriebetriebe waren ebenso Thema wie Anschlusszeiten der Busse an den Bahnhöfen entlang der „Giselabahn“ von Hopfgarten bis Hochfilzen. Eine Teilnehmerin bat: „Wenn er nur fünf Minuten später fährt, erreichen unsere Kinder nachmittags den Bus am Bahnhof Fieberbrunn und kommen nach St. Ulrich. Momentan warten sie mehr als eine Stunde.“ LHStv.in Ingrid Felipe stellt fest: „Ich bin selber viel mit Bus und Zug unterwegs und genieße den Komfort, den das bietet. Der öffentliche Verkehr ist auch wichtig für die Umwelt und mir sind deswegen die Anliegen der Pendlerinnen und Pendler besonders wichtig. Ich kann zwar nicht versprechen, dass wir alle Wünsche umsetzen, aber unsere Experten prüfen genau, was uns bei den Öffi-Treffs vorgeschlagen wird.“



Bei den Regiobussen stehen dringend Verbesserungen vom Schulzentrum St. Johann nach Kössen an, hier wird der VVT unmittelbar Gespräche mit den Gemeindeverantwortlichen aufnehmen. Applaus erntet eine Schülerin der Kitzbüheler Handelsakademie: Sie übergibt eine Liste mit 15 Vorschlägen für bessere Mobilität, unter anderem eine Nachtverbindung, an die Verkehrsplaner. Diese vermerken jede einzelne Wortmeldung und prüfen die konkreten Wünsche. VVT Geschäftsführer Alexander Jug betont: „Initiativen von Bürgern wie zum Beispiel für den Nightliner Wipptal gehen wir gerne und schnell an!“



Mehr Verbindungen und bequemer Reisen



Pendler freuen sich über eine neue schnelle Schienenverbindung am Abend mit dem REX von Innsbruck nach Wörgl, jeweils Mo-Fr (wenn Werktag): Abfahrt Innsbruck 16.50 Uhr, Ankunft Wörgl: 17.36 Uhr. Auch am Samstag fährt ab sofort der REX zwischen Wörgl und Saalfelden um 8.24 Uhr. Ein neuer REX verbindet Saalfelden mit Wörgl an Samstagen: Ab Kitzbühel fährt er um 7.08 Uhr und erreicht den RJ nach Wien, den EC nach München und den REX nach Innsbruck/Brenner. Der IC 912/947 Wien - Wörgl - Wien fällt auf dem Sektor Schwarzach - St. Veit - Wörgl - Schwarzach - St. Veit aus. Dafür wird der REX 1510 und 1521 nun auch an Samstagen und Sonntagen fahren. Für Wien-Wörgl Fr/Sa bzw. Wörgl- Wien Sa/So sind saisonal im Brixental drei zusätzliche RailJet-Paare geplant.



Bequemer und damit stressfreier geht die Fahrt ab sofort: Über den Tag verteilt gibt es zwölf Zugverbindungen aus dem Brixental nach Innsbruck, ohne Umsteigen (acht Mal nach Innsbruck, vier Mal retour). Weiters bietet der neue Fahrplan aus Innsbruck mit dem Railjet um 17.14 Uhr kommend in Wörgl um 17.52 Uhr einen Umstieg am gleichen Bahnsteig zum REX nach Saalfelden. Foto: VVT