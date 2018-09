Öffentliche Laube im Gemeinschaftsgarten

Seit Anfang August befindet sich am Rand des Interkulturellen Gemeinschaftsgartens St. Johann eine öffentliche Holzlaube mit Sitzgelegenheiten und Trinkwasserbrunnen, die Passanten und Wanderer zum Verweilen einlädt.

St. Johann | „Die Laube ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen dem Verein INKUGA, dem Tourismusverband und der Gemeinde St. Johann“, so der Obmann des Vereins Andreas Schramböck. „Geplant wurde die Laube vom Verein, wobei hierbei ein besonderer Dank dem Landschaftsplaner Peter Höck, der den Rohentwurf dazu anfertigte, gilt“, so Schramböck weiter.



Die Bauarbeiten wurden dann durch den Tourismusverband und die Gemeinde durchgeführt, während für die Bepflanzung und Pflege wiederum der Verein INKUGA zuständig ist. „Wenn alles weiter so gut wächst, sollte der ‚INKUGA-Laube‘ bereits nächstes Jahr ein natürliches Dach aus Rank- und Kletterpflanzen wie z.B. Wein wachsen“, freut sich Schramböck. Foto: INKUGA