ÖVP ist Stimmenkaiser im Bezirk

Bezirk | Auch im Bezirk nahmen die Bürger ihr Wahlrecht bei der EU-Wahl vermehrt war. Die Wahlbeteiligung lag bei 52,58 Prozent (2014: 34,20 Prozent).

Alle Parteien konnten ihre Wähler mobilisieren und verzeichneten fast durch die Bank Zuwächse in absoluten Wählerstimmen (siehe Daten und Fakten). Prozentuell auf den Wählerkuchen umgerechnet, steht jedoch bei allen Parteien mit Ausnahme der ÖVP ein Minus vor dem Ergebnis im Vergleich zu 2014. Die ÖVP kommt bezirksweit auf 50,23 Prozent (+12,63 %), auf Platz zwei landet die FPÖ mit 14,61 (-3,78 %) gefolgt von der SPÖ mit 13,35 Prozent (-3,01 %).

Den größten Zuspruch erhielt die ÖVP in Aurach (65,01 %). Den „geringsten“ Anteil vom prozentuellen Wählerkuchen erhielt die ÖVP in St. Johann (45,26 %).

Wo es die SPÖ auf Platz zwei schaffte

Auf den zweiten Platz schaffte es die SPÖ in Brixen (13,20 %), Fieberbrunn (18,59 %), Hochfilzen (28,06 %), Oberndorf (18,09 %), St. Jakob i.H. (13,88 %) und Westendorf (14,47 %).

Platz drei für die Grünen

Platz drei für die Grünen in Fieberbrunn 12,82 %, Going (11,89 %), Kitzbühel (13,25 %), Kössen (9,82 %), Oberndorf (13,24 %), Schwendt (9 %), St. Jakob i.H. (12,46 %), St. Johann (15,73 %), St. Ulrich (10,90 %) und Westendorf (10,81 %).

Auch die FPÖ verzeichnete Zuwächse

Zuwächse verzeichneten die Neos in Fieberbrunn (8,93 % +3,56), Hochfilzen (5,70 % +1,19), Hopfgarten (7,80 % +1,05), Kirchberg (7,71 % +0,63), Oberndorf (5,90 % +1,36) und St. Jakob (7,47 % +1,81). Die FPÖ konnte trotz Polit-Skandal in Itter (16,74 % +2,03), Schwendt (19,72 % +4,46) und in St. Ulrich (15,82 % +1,16) ihre Anteile steigern.

Die Grünen steigerten ihren Anteil in Oberndorf (13,24 % +1,71), Schwendt (9 % +0,58) und in St. Ulrich (10,90 % + 0,56).

Wahlmuffel: Going und Kitzbühel

Dann gab es auch den großen Anteil der Nichtwähler. Mit einer Wahlbeteiligung von jeweils 41,36 % machten in Kitzbühel und Going die Wenigsten von ihrem Wahlrecht gebrauch.

Johanna Monitzer