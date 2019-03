ÖM-Medaillen für die Biathleten

Zum Saisonabschluss kämpften die Nachwuchs-Biathleten am 23. und 24. März in Obertilliach beim Sprint und bei der Verfolgung um die begehrten Österreichischen Meistertitel.



Obertilliach | Beim Sprint am Samstag zeigten Lara Wagner (KSC), Magdalena Kapeller (SV St. Jakob), Benedikt Foidl (HSV Hochfilzen) und Lukas Weißbacher (SC St. Ulrich), dass sie sowohl am Schießstand als auch auf der Loipe in Top-Form sind und holten sich den Österreichischen Meistertitel.



Mit Anna-Maria Schreder (HSV Hochfilzen) und Anna Gandler (KSC) liefen und schossen sich zwei weitere Athleten aus dem Bezirk auf das Podest und holten den Österreichischen Vizemeistertitel nach Hause. Die Bronzemedaille sicherte sich Sandra Millecker (KSC) und Clubkollegin Victoria Mellitzer wurde Vierte.



Markus Ortner (KSC) belegte Rang sieben, Patrick Jakob (St. Ulrich) Platz acht und Maximilian Prosser (KSC) Rang zehn.



Bei der Verfolgung am Sonntag konnten sich die Athleten aus dem Bezirk ebenso gut in Szene setzen. Lukas Weißbacher (SC St. Ulrich) holte sich erneut den Sieg und damit den Österreichischen Meistertitel. Die beiden KSC-Athletinnen Lara Wagner und Anna Gandler sowie die HSV-Athleten Anna-Maria Schreder und Benedikt Foidl sicherten sich die Silbermedaille und damit den Vize-Meistertitel. Victoria Mellitzer (KSC) sicherte sich mit Rang drei die Bronzemedaille.



Madgalena Kapeller (St. Jakob) wurde Fünfte, Sandra Millecker (KSC) Sechste, Markus Ortner (KSC) Siebter, Patrick Jakob (St. Ulrich) Achter und Maximilian Prosser (KSC) Neunter.

Bild: Die Athleten des KSC waren bei der ÖM sehr erfolgreich. Foto: KSC

Bild: Erfolgreiche „Medaillenhamster“: Anna-Maria Schreder und Benedikt Foidl. Foto: HSV Hochfilzen