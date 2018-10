ÖBB-Vertriebspartner öffnet

St. Johann | Seit in St. Johann der Bahnschalter abgeschafft wurde, häuften sich die Beschwerden. Nun wurde mit Active World Holidays/Tirol Shop ein Vertriebspartner für die ÖBB gefunden. Das Team rund um GF Fritz Minhard bietet seit heute alle Leistungen, die früher der Bahnschalter geboten hat – zu längeren Öffnungszeiten.



Weitere Details zum neuen ÖBB-Angebot in St. Johann lesen Sie am Donnerstag im Anzeiger!

Bild: Bgm. Stefan Seiwald, GF Fritz Minhard (Active World Holidays/Tirol Shop) und ÖBB Regionalleiter René Zumtobel (v.li.) präsentierten die Alternative zum Ticketkauf am Automaten. Foto: Monitzer