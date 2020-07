Newsupdate THIEMs7

Kitzbühel | „Es ist einfach fantastisch, wieder hier zu sein. Ich freue mich sehr darauf, die anderen Spieler wiederzusehen. Die meisten von ihnen habe ich immerhin seit März, seit Indian Wells, nicht mehr getroffen“, freut sich der Host der THIEMs7 auf sein Turnier in der Gamsstadt, das morgen um 13 Uhr mit der Partie Rublev gegen Struff am Center Court startet. Im zweiten Match des Tages schlägt Österreichs Tennisstar dann gegen den Norweger Casper Ruud auf. Dennis Novak trifft in der dritten Partie der Day Session auf Matteo Berrettini. Die Night-Session (ab 18.30 Uhr) wird von Roberto Bautista Agut auf Karen Khachanov eingeläutet, im Anschluss treffen die Young Guns Sebastian Ofner und Lucas Miedler aufeinander.



Eurosport sichert sich internationale TV- und Vermarktungsrechte

Freuen darf sich Thiem auch über einen weiteren internationalen Medienpartner für das Turnier: Neben Servus TV, die als Host Broadcaster der THIEMs7 die Partien live in Österreich und Deutschland übertragen, sicherte sich nun Eurosport die internationalen TV- und Vermarktungsrechte für das Turnier: „Eurosport covert das Turnier im paneuropäischen, sowie Asia-Pazifik-Raum und vermarktet es darüber hinaus“, erklärt Turniergeschäftsführer Florian Zinnagl.



Alle Covid-19-Tests der bereits angekommenen Spieler und ihrer Begleitpersonen sind negativ

Neben Thiem sind auch schon der frischgebackene österreichische Staatsmeister Dennis Novak, Jan-Lennard Struff, Roberto Bautista Agut und Andrey Rublev, sowie die Austrian Young Guns in Kitzbühel eingetroffen und wurden -wie bereits angekündigt- alle unmittelbar nach ihrer Ankunft auf Covid-19 getestet. Alle bisher durchgeführten Tests der Spieler und ihrer Begleitpersonen sind negativ. Khachanov und Berrettini, die heute im Laufe des Tages ankommen, werden ebenfalls noch nach ihrer Ankunft getestet. Insgesamt wurden bisher 60 Testungen, auch an einem Großteil der Mitarbeiter, die in engem Kontakt mit Spielern und Zuschauern stehen werden, durchgeführt - allesamt negativ.



Tickets Online und an den Tageskassen

Noch sind für alle Sessions der THIEMs7 Tickets verfügbar. Diese sind online (www.thiems7.com) bis kurz vor Spielbeginn, Restkarten auch noch an der Tageskasse erhältlich.

