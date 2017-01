Neuwahl des Vorstandes

Zwei Höhepunkte verzeichnete die Generalversammlung des Bezirksverbandes der Brixentaler Blasmusikkapellen: eine Neuwahl des Vorstandes und die Vergabe des Bezirksmusikfestes 2017.



Brixental | Nach den üblichen Berichten der einzelnen Bezirksfunktionäre trat der gesamte Vorstand zurück, um eine komplette Neuwahl zu ermöglichen. Diese wurde von Landesrätin Beate Palfrader mit den ironischen Einleitungsworten „Wir machen es ganz genau, um Einsprüche wie bei der Präsidentenwahl zu unterbinden“ durchgeführt.



Und so wurde der vorbereitete Wahlvorschlag rasch – jeweils einstimmig – durchgewunken: Obmann bleibt Wolfgang Auinger aus Kirchberg, seine Stellvertreter sind Helmut Opperer aus Reith und Albert Sieberer aus Westendorf. Einen Wechsel gab’s beim Bezirkskapellmeister: Christian Egger aus Hopfgarten (wohnhaft in Brixen) übergab den Taktstock an Anton Vötter aus Aurach. Die wichtigsten weiteren Funktionen: Schriftführer Rene Schwaiger aus Westendorf, Jugendreferentin Chiara Grander aus Aurach, Stabführer Josef Reiter aus Reith (wohnhaft in St. Johann) und Finanzreferent Johann Gossner aus Westendorf.



Traditionell erfolgte wiederum die Übergabe des Banners zum Bezirksmusikfest: Die Bundesmusikkapelle Westendorf übergab an die Kirchberger Kolleginnen und Kollegen. Dieses Musikfest findet vom 7. bis 9. Juli 2017 statt.



„Diesmal bin ich sicher dabei“, meinte der ebenfalls anwesende Bezirkshauptmann Michael Berger, der in den Vorjahren immer verhindert war. Vorher allerdings organisieren die Westendorfer noch das Bezirksskirennen am 28. Jänner. ersi

Bild: Der neugewählte Vorstand mit (v.l. hintere Reihe) Bezirkskapellmeister Anton Vötter (Aurach), Peter Aschaber (Aschau), Klaus Hörl (Jochberg), Albert Sieberer (Westendorf), Rene Schwaiger (Westendorf), Josef Krimbacher (Kirchberg) und Josef Reiter (Reith b.K.) sowie (vordere Reihe) Helmut Opperer (Reith b.K.), Bez.-Obmann Wolfgang Auinger (Kirchberg), Elisabeth Sohm (Kirchberg), Chiara Grander (Aurach) und Johann Gossner (Westendorf). Foto: ersi