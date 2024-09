Neues Büro am Rathausplatz

Karin Wagner, Geschäftsführerin der Online-Marketing-Agentur Seokratie, konnte vergangene Woche das neue Büro am Rathausplatz 5 in Kitzbühel offiziell einweihen.



Kitzbühel | Mit einem Team von fünf festen Mitarbeitern in Kitzbühel betreut Seokratie Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen in Österreich, Deutschland und der Schweiz, stets mit dem Ziel, deren Umsatz durch gezieltes Online Marketing nachhaltig zu steigern. KA

Bild: GF Karin Wagner konnte zur Einweihung unter anderem WK-Obmann Peter Seiwald, Sparkasse-Vorstand Thomas Hechenberger und Kitzbühels WB-Obmann Ludwig Schlechter begrüßen. Foto: Seokratie