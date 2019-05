Neuer Vorstand gewählt

Obmann Helmut Kneißl blickte mit seinem Vorstandsteam bei der Jahreshauptversammlung zufrieden auf ein intensives Jahr zurück.



Kirchdorf | So wurde bei der Jahreshauptversammlung des TCKE im Gasthof Neuwirt über die Ergebnisse der sieben Mannschaften ebenso berichtet, wie über die internen Clubturniere mit vielen begeisterten Teilnehmern und die steigenden Mitgliedszahlen.



Eine Erfolgsbilanz gab es auch im Nachwuchsbereich zu berichten. So nahmen am Sommertraining der Tennisschule PRO WEST nicht weniger als 58 Kinder teil.



Neuwahlen



Kneißl dankte seinem Vorstandsteam und allen, die ihn in seiner zwölfjährigen Obmann-Tätigkeit unterstützt haben. Er stellte sein Amt als Obmann zur Verfügung. Bei den Neuwahlen gab es einen Wahlvorschlag, der von der Vollversammlung einstimmig angenommen wurde. Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Ingo Noichl (Obmann), Lukas Edenhauser (Obm.-Stv.), Anita Steger (Kassierin), Heinrich Ziepl (Kassierin-Stv.), Evi Noichl (Schriftführerin), Julia Trutschnig (Schriftführerin-Stv.), Christian Mattevi und Christopher Trutschnig (Sportwarte).



Ehrungen



Bei den Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft standen Ute Steinbacher (40 Jahre), Martin Berauer (30 Jahre) sowie Alex­ander Egger und Klaus Notdurfter (20 Jahre) im Mittelpunkt. Sie freuten sich über die Glückwünsche von Bürgermeister Gerhard Obermüller und GR Hannes Steger, die den Geehrten für die langjährige Treue zum Verein und dem TCKE zu den sportlichen und organisatorischen Erfolgen gratulierten. Die Gemeindevertreter sowie Memet Küstür, im Namen des Tiroler Tennisverbandes, ehrten den scheidenden Obmann für seinen Einsatz.

Bild: Der Vorstand des TC Kirchdorf/Erpfendorf mit Anita Steger, Lukas Edenhauser, Ingo Noichl, Evi Noichl (vorne v.l.) sowie Christopher Trutschnig, Julia Trutschnig, Christian Mattevi und Heinrich Ziepl (hinten v.l.). Foto: TCKE