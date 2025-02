Neuer Streckenrekord beim Nachtsprint

Der Mondscheinsprint auf die Buchensteinwand begeisterte auch heuer wieder Profi- und Hobbyathleten gleichermaßen.



St. Ulrich | Der veranstaltende Alpinclub HG Stoaberg durfte sich in diesem Jahr über 129 Teilnehmer freuen, die die 600 Höhenmeter auf die Buchensteinwand mit ihren Tourenski in Angriff nahmen. Als schnellster im Ziel war Nils Oberauer. Der Skibergsteiger aus dem ÖSV-Team benötigte dafür nur 20:33 Minuten und unterbot damit den bisherigen Streckenrekord aus dem Jahr 2024 um eine halbe Minute.



Bei den Damen gewann Linda Wilhelmstätter vom La Sportiva Mountain Attack Team mit einer Zeit von 27:32 Minuten.



Der Mondscheinsprint steht nicht nur für hochklassigen Spitzensport, sondern auch für Spaß und Gemeinschaft beim Skibergsteigen. Besonders erfreulich war die hohe Beteiligung von Hobbysportlern, Familien und vielen jungen Athleten. Die jüngste Teilnehmerin, Emma Abfalter vom Skiclub St. Ulrich, war erst sieben Jahre alt, während der älteste Mondscheinsprinter, Ernst Salvenmoser, mit 79 Jahren an den Start ging. Der treueste Teilnehmer, Hannes Höflinger von der Bergrettung Scheffau, war beim 23. Mondscheinsprint bereits zum 23. Mal dabei.



Bei der Siegerehrung gab es neben wunderschönen Holzpokalen eine große Tombola mit ausgesprochen tollen Sachpreisen. KA

Bild: Bei perfekten Bedingungen wurden die Starter des 23. Mondscheinsprints auf die Strecke geschickt. Neben zahlreichen Hobby-Sportlern waren auch wieder einige Profis am Start: Nils Oberauer (2.v.l.) und Linda Wilhelmstätter (4.v.l.) sorgten für die Tagesbestzeiten. Foto: Danzl