Neuer Coach bei den Adlern

Tomas Martinec ist der neue Coach bei den Kitzbüheler Adlern. Seit 27. Dezember hat Martinec das Zepter bei den Adlern übernommen und bekommt mit der Heimspielserie am 28. Dezember gegen die VEU Feldkirch, am 30. Dezember gegen EHC Bregenzerwald und am 4. Jänner gegen den Erzrivalen aus Zell am See gleich richtig viel zu tun. Martinec, ein 41-jähriger Deutsch-Tscheche, hat als Spieler eine lupenreine Karriere in der DEL hingelegt. Er spielte bei mehreren DEL-Vereinen, in der deutschen Nationalmannschaft und konnte mit den Mannheimer Adlern 2007 den deutschen Meistertitel feiern. Seit 2012 ist er als Trainer tätig, zuletzt in der dritten deutschen Liga in Duisburg, Hannover und Waldkraiburg. "Wir freuen uns, Tomas Martinec als neuen Coach unserer Adler in der Gamsstadt begrüßen zu dürfen und wünschen ihm viel Erfolg für seine kommenden Aufgaben", so Volker Zeh, Präsident des EC „Die Adler“ Stadtwerke Kitzbühel. MEh