Neuer Aufsichtsrat im Kitzbüheler Anzeiger

Der Generationswechsel im Kitzbüheler Anzeiger setzt sich fort: Christian Daxer sitzt neu im Aufsichtsrat der regionalen Traditionszeitung.



Kitzbühel | Bei der jüngsten turnusmäßigen Generalversammlung des Kitzbüheler Anzeigers gab es eine Veränderung: Der langjährige, verdiente Aufsichtsrat Hannes Lechner zog sich nach 29 Jahren aus dem Gremium zurück. An seine Position wurde Christian Daxer, Vorstand der Raiffeisenbank Kitzbühel - St. Johann, gewählt.



Hans Tscholl stellte sich erneut der Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden und wurde bestätigt. Als sein Stellverteter fungiert nun Fritz Huber jun. Der Aufsichtsrat des Kitzbüheler Anzeigers wird komplettiert von Katrin Schlechter und dem neuen Gesicht in der Runde, Christian Daxer.



Dank für das langjährige Engagement

Anzeiger-Geschäftsführer Stefan Pletzer würdigte das Engagement des scheidenden Aufsichtsrates Hannes Lechner: „Ich danke Hannes für seine langjährige, leidenschaftliche Arbeit. Unter seiner Ägide gelangen viele Meilensteine, auf denen wir heute aufbauen und den Kitzbüheler Anzeiger in die Zukunft führen können.“ Im selben Zuge freut sich Pletzer auf die Zusammenarbeit mit dem „Neuzugang“ Christian Daxer und ist überzeugt, dass gemeinsam mit den bestehenden Mitgliedern des Aufsichtsrates die Gesellschafter bestens vertreten sind und wichtige Impulse für die Zukunft des Unternehmens gegeben werden können.



Regionale Institution seit über 70 Jahren

Der Kitzbüheler Anzeiger informiert seit dem Jahr 1950 über alles Wissenswerte aus dem Bezirk. Gegründet von heimischen Wirtschaftstreibenden, bildet die Eigentums-Struktur noch heute den regionalen Leitgedanken unseres Mediums ab. Zunächst war die „Kaufzeitung“ als Genossenschaft aufgestellt, im Jahr 1958 wurde das Konstrukt in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung überführt.



Der Kitzbüheler Anzeiger ist gegliedert in 32 Anteile, die aktuell von 16 heimischen Gesellschaftern gehalten werden.



Kommendes Jahr feiern wir das stolze 75-Jahr-Jubiläum und freuen uns, mit unserem Team – und natürlich mit unseren treuen Lesern – in die Zukunft zu gehen.

Bild: Der neu zusammengesetzte Aufsichtsrat des Anzeigers (v.l.): Christian Daxer, Katrin Schlechter, Vorsitzender Hans Tscholl & Vors.-Stv. Fritz Huber jun. Foto: Fusser