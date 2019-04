Neuer Adler-Head-Coach

Der EC „Die Adler“ Stadtwerke Kitzbühel stellte kürzlich seinen neuen Head-Coach vor. In der Saison 2019/20 wird Charles Franzén das Zepter führen.



Kitzbühel | Der 54-jährige Schwede bringt eine mehr als 25-jährige Erfahrung als Trainer mit. Er war vor allem in seinem Heimatland Schweden zunächst im Nachwuchsbereich und dann in der Division 1 (3. Liga) und in der Allsvenskan (2. Liga) tätig, hat aber auch schon Erfahrung als Headcoach im Ausland, unter anderem in der ersten polnischen Liga und in der Erste Liga (Ungarn/Rumänien) gesammelt.



„Ich wurde sehr herzlich bei den Adlern empfangen, wir hatten von Anfang an eine gute Gesprächsbasis und man merkt einfach, dass man es hier mit Profis zu tun hat. Ich freue mich nun auf die Chance, einen tollen Kader zusammenzustellen und wir werden hart daran arbeiten, aus diesen Jungs eine starke Truppe zu formen. Meine Devise lautet: gewinnen! Die Playoffs sind ganz klar mein Ziel und ich werde die Gelegenheit nutzen und freue mich auf eine großartige Saison, so Charles.

Bild: Michael Widmoser (sportl. Leiter) mit dem neuen Trainer Charles Franzén und Adler-Präsident Volker Zeh (v.l.). Foto: EC Kitzbühel