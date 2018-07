Neue, moderne Schule für Reith

Bis zum Herbst 2019 soll das Bildungszentrum mit Kinderbetreuung fertiggestellt sein. Die Kinder werden in der Zwischenzeit eine „Container-Schule“ besuchen.



Reith | Der Bagger ist schon aufgefahren. Die Schulmitarbeiter tragen noch die letzten brauchbaren Sachen aus dem Gebäude. „Als ersten Schritt werden wir den Teilabbruch des Gebäudes vornehmen“, erklärt Franz Wiesflecker von Bodner Bau beim offiziellen Spatenstich für das neue Bildungszentrum am Montagvormittag.



Wie berichtet werden rund fünf Millionen Euro in den Um- und Neubau der Volksschule Reith investiert. Das bestehende Schulgebäude wird aufgestockt. Zudem wird der Altbestand saniert und an die heutigen Anforderungen angepasst.



Viel Platz für die Kinder



Im neuen Gebäudeteil wird die Schule untergebracht werden. Im Erdgeschoss gibt es Platz für den Kindergarten sowie einen Mittagstisch. „Der bisherige Kindergarten bleibt während der Umbauarbeiten bestehen. Die Schulkinder und die Nachmittagsbetreuung findet in einer Container-Schule beim Kulturhaus statt“, erklärt Bürgermeister Stefan Jöchl.



Ein Problem am Areal der Volksschule stellte bisher auch immer der Verkehr dar. Im Zuge der Bauarbeiten soll auch das gelöst werden. Die Gemeinde hat das benachbarte Grundstück im Ausmaß von 740 Quadratmetern gekauft, um dort u.a. Parkplätze zu errichten.



Die Bauarbeiten sollen in gut einem Jahr abgeschlossen sein. Ab dem Schuljahr 2019/2020 sollen die Reither Kinder schon die Annehmlichkeiten der neuen, modernen Schule genießen können. Johanna Monitzer

Bild: Spatenstich (v.li.): Direktorin Regina Riser, Bauleiter Rupert Polak, Kindergarten-Leiterin Anni Foidl, GR Florian Pointner, GRin Bettina Behr, Vize-Bürgermeister Josef Rehbichler, Architekt Alois Zierl, GRin Monika Hager-Wild, Architekt Martin Tabernig, Bgm. Stefan Jöchl, Franz Wiesflecker (Bodner Bau) und Matthais Schnesl (Bodner Bau). Foto: Monitzer