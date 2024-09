Neue Wirte im Traditionsgasthaus

Am vergangenen Freitag feierte das Traditionsgasthaus Auwirt in Aurach seine Neueröffnung unter der Leitung der neuen Wirte Stefan Monitzer und Ralf Berner.



Aurach | Monitzer und Berner sind in der Region keine Unbekannten. Vor einem Jahr übernahmen sie das Wirtshaus Rehkitz. Die Gastronomen starteten damit ihr erstes erfolgreiches Kapitel in der heimischen Wirtshauskultur. Nun wagen sie mit der Übernahme des Auwirts den nächsten Schritt. „Schlemmen, Feiern, Schlummern“ lautet das Motto der beiden Wirte, die in ihren Eröffnungsreden ihre Ziele für das Gasthaus erläuterten. Neben gutem Essen und der Gastlichkeit betonten sie, dass der Auwirt ein Ort des Miteinanders sein soll – sowohl für Einheimische als auch für Gäste. „Mit den sieben Gästezimmern sind wir jetzt auch Minihoteliers“, scherzte Monitzer. Zu den Gratulanten zählten Susanne Porsche, die Besitzerin des Auwirtes, welche das Gasthaus 2017 erworben hatte, Aurachs Bgm. Andreas Wurzenrainer sowie LA Peter Seiwald. Auch Kitzbühels Pfarrer Michael Struzynski war anwesend und erteilte dem Traditionshaus und seinen neuen Betreibern den kirchlichen Segen.



Nach den offiziellen Ansprachen ging es in den geselligen Teil über. Die Wirte servierten Gustostückerl, während Partner des Hauses eine Auswahl an Bier- und Weinspezialitäten anboten. Die Gäste nutzten die Gelegenheit, sich in der traditionellen Gaststube sowie im modernisierten Trakt, der eine harmonische Verbindung zwischen Alt und Neu schafft, aufzuhalten. ps

Bild: Stefan Monitzer, Bgm. Andreas Wurzenrainer, Moderatorin Carla Luthardt und Ralf Berner bei der Eröffnung. Foto: Pletzer