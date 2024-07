Neue Werke von Ahmet Oran

Die Galerie des Museums St. Johann öffnet ihre Türen für die Sommerausstellung „Magie der Farben“ mit Werken des türkisch-österreichischen Künstlers Ahmet Oran. Die Ausstellung kann bis 5. Oktober besucht werden.

St. Johann | Die Vernissage lockte zahlreiche Kunstinteressierte an, die von den eindrucksvollen und fesselnden Bildern des international renommierten Künstlers begeistert waren.

Ahmet Oran, geboren 1957 in Çanakkale (Türkei) studierte zehn Jahre lang bei Adnan Coker an der Akademie der bildenden Kunst in Istanbul. Danach führte ihn sein Weg nach Wien, wo er Malerei, Glasmalerei und Grafik bei Carl Unger an der Universität für angewandte Kunst studierte und schließlich seine Studien in der Meisterklasse von Adolf Frohner vervollständigte.

Seit über 40 Jahren stellt Oran seine Werke weltweit in Einzel- und Gruppenausstellungen aus. Seine Arbeiten sind in bedeutenden Museen für zeitgenössische Kunst vertreten, darunter das Istanbul Modern und das Lentos in Linz.

Orans Malerei zeichnet sich durch einen spontanen Umgang mit Ölfarben aus. Er trägt die Farben impulsiv auf, überlagert sie mit weiteren Schichten und legt schließlich einige darunter liegende Schichten wieder frei. Diese Technik verleiht seinen abstrakten Gemälden eine besondere Tiefe und Lebendigkeit. Seine Arbeiten wirken stets zeitlos und verdanken ihre Spannung dem andauernden Prozess, der Suche nach neuen Variationen in der Oberflächenbehandlung. In seinen Bildern entsteht ein vibrierendes Wechselspiel zwischen den Tiefenschichten und der Wahrnehmung der Oberfläche. Dadurch wird man auf Materialität und die reine Schönheit der Farbe zurückgeworfen.

Die Ausstellung, die in Zusammenarbeit mit der Galerie C.A. Contemporary Fine Arts in Wien organisiert wurde, ist noch bis zur Langen Nacht der Museen am 5. Oktober zu sehen. Die Galerie ist von Dienstag bis Samstag jeweils von 10 bis 13 Uhr sowie nach Vereinbarung geöffnet. KA

Bild: Cem Angeli von der Galerie Contemporary Fine Arts in Wien (Mitorganisator der Ausstellung), Ahmet Oran, Peter Fischer und Vereinsobmann Armin Rainer. Foto: Gabriel Marques