Neue VP-Führung in Westendorf

Beim ÖVP-Gemeindeparteitag in Westendorf wurde Walter Leitner-Hölzl einstimmig zum neuen Obmann gewählt. Er folgt Toni Margreiter nach, der sich nach zwölf Jahren an der Spitze zurückzieht.



Westendorf | Die ÖVP-Ortsgruppe Westendorf hat einen neuen Obmann. Beim Gemeindeparteitag wurde Gemeindevorstand Walter Leitner-Hölzl einstimmig zum Obmann gewählt, als seine Stellvertreter fungieren künftig Vizebürgermeister Peter Pirchl sowie Hansjörg Stöckl. Nach zwölf Jahren an der Spitze der ÖVP-Westendorf zog Anton Margreiter im Beisein von ÖVP-Bezirksobmann und Nachbarbürgermeister Ernst Huber Bilanz über viele erfolgreiche Momente. Er habe als langjähriges Mitglied in der Bezirksparteileitung und auch im Bezirksparteivorstand die Interessen Westendorfs und des Brixentales vertreten dürfen und betonte das stets freundschaftliche Verhältnis innerhalb der Bünde in der Ortspartei. Ernst Huber sprach seinen Dank allen Funktionärinnen und Funktionären der ÖVP aus, die sich zur Partei bekennen und sich für die Politik der Volkspartei einsetzen. Er dankte seinem Freund, wie er betonte, Toni Margreiter für den Einsatz über viele Jahre.



Der 46-jährige Walter Leitner-Hölzl, Direktor der Polytechnischen Schule in Brixen, bedankte sich für das Vertrauen und verwies auf die erfolgreiche Arbeit der ÖVP-Teilorganisatio­nen in Westendorf. Erstes gemeinsames Ziel werde es sein, für die Tiroler Volkspartei bei den Landtagswahlen ein gutes Ergebnis in Westendorf und im Bezirk zu erreichen. Der neue Obmann bat sein neues Team sowie die anwesenden Funktionärinnen und Funktionäre um Unterstützung in den nächsten Monaten.



Im Team der ÖVP-Westendorf sind zusätzlich als Kassier GV Leonhard Schroll sowie als Kassierstv. GR Johann Steixner, als Schriftführer GR Rene Schwaiger sowie als Schriftführerstv. Hannes Karrer und als Kassaprüfer GR Elisabeth Fuchs-Hain und Hans Peter Fuchs.

Bild: Der neue Obmann Walter Leitner-Hölzl (vorne Mitte) mit seinen Stellvertretern Peter Pirchl (l.) und Hansjörg Stöckl (r.). Hinten der scheidende Obmann Anton Margreiter (r.) sowie ÖVP-Bezirksobmann Ernst Huber (l.). Foto: ÖVP