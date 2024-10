Neue Spielstätte auf Anhieb bewährt

Die Kleinkunst Kitzbühel feierte einen erfolgreichen Neustart im Kolpinghaus mit einem Auftritt des kanadischen Folk-Stars Amanda Rheaume und ihrer Band.

Kitzbühel | Das „Amanda Rheaume Quartett“ verzauberte das Publikum mit einem Abend voller musikalischer Erzählungen, feinfühligem Songwriting und einer Mischung aus Folk, Country und Americana-Sounds. Die neue Spielstätte im Kolpinghaus bewährte sich von Beginn an: Tolle Stimmung und ein hervorragender Sound sorgten für einen rundum gelungenen Abend.



Mit jährlich etwa 160 Konzerten bringt Amanda Rheaume enorme Bühnenerfahrung mit, was sich auch an diesem Abend bemerkbar machte.



„Die Gäste erlebten ein Konzert, das sowohl emotional tiefgründig als auch musikalisch vielseitig war, und wir sind sehr froh darüber im Kolpinghaus eine neue Bühne bekommen zu haben“, freut sich Peggo Jöchl. KA

Bild: Doris Wörle und Peggo Jöchl vom Verein Kleinkunst Kitzbühel freuen sich über die gelungene Eröffnung der ersten Veranstaltung im neuen Spielort Kolpinghaus. Foto: Walter Rief, Kleinkunst Kitzbühel