Neue Mitglieder für Feuerwehr

In den aktiven Feuerwehrdienst wurden neun Mitglieder in St. Ulrich aufgenommen.



St. Ulrich | Etwas länger als geplant musste die Feuerwehr St. Ulrich auf die Angelobung ihrer neuen Mitglieder warten. Mitte Mai war es dann endlich soweit, neun neue Feuerwehrkameraden wurden in den aktiven Dienst gestellt und die Einsatz- und Ausgangsuniformen ausgegeben.

Mit einer Besonderheit kann nun auch die St. Ulricher Wehr aufwarten: erstmals sind zwei Frauen in den Aktivdienst übernommen worden. Bei den vor Kurzem begonnenen Gruppenübungen sind sie schon aktiv dabei. Stefan Eder, Fabian Kals, Christina Kracher, Nele Oster, Manuel Prader, Elias Rofner, Leandro Rose, Benjamin Simair und Thomas Widmoser freuen sich schon sich nach der Jugendfeuerwehr nun im aktiven Dienst beweisen zu können.

Die Einsatzbekleidung steht den neu angelobten Mitgliedern der Feuerwehr schon gut. Foto: FF St. Ulrich