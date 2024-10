Neue Attraktion auf der Steinplatte

Mit der Panorama Muschel haben die Bergbahnen Steinplatte Ende September eine neue Attraktion eröffnet.



Waidring | Dieser Ruhebereich in Form einer Muschel bietet nicht nur einen spektakulären Ausblick auf die umliegende Landschaft, sondern ist auch barrierefrei zugänglich. In nur drei Monaten Bauzeit realisiert und aus Lärchenholz konstruiert, wird die Panorama Muschel ab der Sommersaison 2025 ein zusätzliches Highlight für die Besucher des Triassic Parks sein. „Damit erweitern wir unser Angebot und schaffen einen Ort der Ruhe und Erholung inmitten der beeindruckenden Naturkulisse“, so das Team der Bergbahnen Steinplatte. Foto: Bergbahnen Steinplatte