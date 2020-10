NÃ¤her. Echter. Neugieriger. Seit 1950

Näher. Echter. Neugieriger. Seit 1950

- Initiative "Wir(t)schaffen es!" - mit 27. Oktober 2020, endete die Aktion und es gibt ein kleine Pause. Es gab 11.669 eingereichte Rechnungen, 1,6 Mio. Euro Einkaufswert, 435 glückliche Gewinner und 1.000 Dank an die vielen Sponsoren. Sobald das Gewinnspiel weitergeht, informieren wir euch im Anzeiger!



- Viele Falschmeldungen bezüglich Corona

- Eigene Screeningstation beim Tennisstadion in Kitzbühel

- „Modell Kitzbühel“ als Vorbild des Tiroler Tourismus

- Bergbahn investiert zehn Mio. Euro

- Bedarfszuweisung für das BKH

- Weltspartag einmal anders

- Kurzarbeit bremst Lehrlinge

- Freundinnen erobern Musikszene

- „Man merkt, wie gut Kultur tut“

- Es gibt heuer keinen Gottesdienst zur Gräbersegnung

- Hundespielplatz in Kössen ist jetzt eröffnet

- „Wollte Schülern Werte vermitteln“

- Corona und Schule – was gilt?

- Adler stark in die Saison gestartet



.... sowie viele weitere Themen aus dem Bezirk in Sport, URBI Aktuell, Land & Leute, Aktuell, Gemeinden, Wirtschaft, Babyseite und Kultur ... viel Freude beim Lesen.