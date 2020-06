Näher. Echter. Neugieriger. Seit 1950

Diesen Donnerstag finden Sie im Kitzbüheler Anzeiger folgende Themen:



- Start der Initiative "Wir(t)schaffen es!" - mit Gewinnspiel

- Sessellift bleibt im Winterschlaf

- Baum für die Fische im See versenkt

- Seit Freitag hat das Infobüro in St. Johann wieder offen.

- Alpensportbad erfüllt die Kriterien

- „Um‘s Eck“ in Kirchdorf einkaufen

- „Mir ist‘s nicht egal, ich kauf‘ lokal“

- Wohnpreis stieg um 5,8 Prozent

- Mitarbeitertests sind angelaufen

- Ernst Insam: Ein Leben für die Kunst

- Die Klima- und Energieregion regio3 plant die nächste Umsetzungsphase

- Bauarbeiten für Biketrail gestartet

- URBI Aktuell - Unser Urbi ist wieder im Einsatz

- Heuer kein Brixentaler Antlassritt

- Weitere Lockerungen für Messen

- Musterung wieder aufgenommen

- Gerhard Resch feierte 80. Geburtstag

- Familien- und Rätselseite

- Thiem‘s Seven in Kitzbühel



.... sowie viele weitere Themen aus dem Bezirk in Sport, Land & Leute, Aktuell, Gemeinden, Wirtschaft, Babyseite und Kultur ... viel Freude beim Lesen.