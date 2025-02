Nachhaltige Hilfe zur Selbsthilfe

Mit dem Bau und dem Betrieb einer Schule in Afrika möchte die Fieberbrunnerin Heidi Bachler für viele Kinder eine bessere Zukunft schaffen.



Fieberbrunn | Begonnen hat alles mit einem medizinischen Einsatz, zu dem die gelernte Krankenschwester Heidi Bachler im Rahmen eines Projektes des Rotary Clubs und Judith Köck eingeladen wurde. Nach kurzer Überlegung hat sie damals, vor drei Jahren, zugesagt und auch ihre Freundin Johanna Astl mit ins Boot geholt.



„Der erste Besuch hat mich nachhaltig verändert“, erzählt Heidi Bachler. „Ich habe dort im health center gearbeitet und den jungen Arzt Remigio kennengelernt. Er hat mich mitgenommen in sein Dorf, namens Asinge.“ Dort gibt es fast nichts. Man schätzt, dass dort rund 2000 Menschen wohnen, auf einem sehr weitläufigen Gebiet von circa 10 Kilometern. „Da kamen dann sieben Kinder auf mich zu, die mir erzählt haben, sie würden so gerne in die Schule gehen aber es fehle das Geld“, erzählt Heidi weiter. Aus einem kleinen Spendentopf konnte dies dann ermöglicht werden.



Nach dem Muster von anderen Organisationen wurden dann vor allem durch Mundpropaganda Paten für weitere Kinder gesucht. Und so wuchs die Idee, eine eigene Schule zu bauen um Bildung möglich zu machen. In Uganda gibt es 14 verschiedene Sprachen, das wichtigste Mittel um zu einem Job und damit aus der Armut zu kommen ist es, Englisch zu können.“, so Heidi. Sie ist überzeugt, dass Bildung der Weg zur Selbsthilfe ist und daher nahm sie die Herausforderung an und kämpft nun für ihr Herzensprojekt: die Gesamtkosten einer Schule von 125.00. Euro aufzutreiben. Mit 50.000 Euro kann so weit gebaut werden, dass der Schulbetrieb gestartet werden kann, die laufenden Kosten wie Lehrer, Strom, Essen und dergleichen soll mit Patengeldern bestritten werden.



Kleiner Beitrag, großer Effekt

Für 200 Euro jährlich kann man bei Heidi eine Patenschaft übernehmen, die Schulgeld, Essen, Uniform und Schulmaterial deckt. Eltern können beim Schulbau mithelfen, ihre Arbeitsleistung wird als Gutschein für den Schulbesuch angerechnet.In einer Art Bedarfserhebung haben Heidi und ihre Helfer vor Ort rund 1.000 Kinder gezählt, die potentiell in ihre Schule gehen würden. Im Plan der Schule kalkuliert sie nun mit rund 700 Kindern, acht Klassen.



Heidi ist es wichtig, dass alle Spenden wirklich ihrem Bestimmungszweck zugeführt werden und auch, dass das Schulprojekt rechtlich gut abgesichert und nachhaltig ist.



Das alles ist allerdings reine Formalität, denn Heidi strahlt und brennt für dieses Projekt, ihre ehrliche und tiefsitzende Begeisterung ist ansteckend, ihre Berichte schockierend, berührend und nachhallend. Heidis Geschichten machen betroffen und lassen einen dankbar sein, hier und nicht in Uganda geboren zu sein.



Sie erzählt von Mädchen, die wegen fehlender Monatshygiene nicht zur Schule können, von Kindern mit zweieinhalb Stunden Schulweg und medizinischen Einsätzen unter freiem Himmel. „Ich bin nicht beleidigt, wenn jemand nichts geben kann oder will. Aber selbst kleine Spenden bewirken dort viel“, sagt Heidi. Helfen beim Helfen kann man unter 0664 2805869 oder direkt als Überweisung an die RAIBA Kitzbühel, Heidi Bachler, AT88 3626 3000 0442 4537, Verwendungszweck „Schule für Asinge“. est

Bild: Mit dem Verein „EDAS. Education for Asinge“ möchte Heidi Transparenz und Nachvollziehbarkeit, sowie auch steuerliche Absetzfähigkeit der Spenden garantieren. Foto: Heidi Bachler