Musikkapelle zog alle Register

Erfolgsgeschichten, Meilensteine, Emotionen und der endgültige Abschied des langjährigen Kapellmeisters prägten das Cäcilienkonzert im vollbesetzten Kulturhaus Hochfilzen.



Hochfilzen | Nach dem fulminanten Kirchenkonzert im Frühjahr konnte Kapellmeister Alois Brüggl – dank des vollen Einsatzes seiner Musikanten – am Samstagabend noch ein „Schäuferl“ drauflegen. Das Konzertmotto „Das Beste der letzten 15 Jahre“ bezog sich sowohl auf das Können und die Leistungen der Kapelle als auch auf die vielen gemeinsamen Erfolge und Erlebnisse unter seiner musikalischen Leitung. Unterhaltsam brachte Moderatorin Andrea Mitterer gemeinsame Erlebnisse mit den ausgewählten Stücken in Verbindung und betonte: „Wir präsentieren heute Meilensteine unseres Vereins.“



Auf die Eröffnung mit der Olympic Fanfare folgten die anspruchsvollen Ouvertüren „Alcazar“ und „Novena“. Mit letzterer erreichten die Hochfilzener beim Konzertwertungsspiel 2023 eine Goldauszeichnung. Solistinnen und Solisten bot der Kapellmeister für ihr Können stets gerne eine Bühne. Bei seinem letzten Konzert brillierten Markus Kogler und Richard Mayrl mit Adam Hudecs „Tenoristenflirt“.



Alois Brüggl war immer auf der Suche nach günstigen Mangel-Instrumenten wie beispielsweise das Altsaxophon mit dem Solist Lukas Remmelhofer mit dem Stück „Morricones Melody“ begeisterte. Mit „Beschd of Pixner“ faszinierten Fabian Danzl und Johannes Brüggl, weiters Solist Peter Hirzinger mit der „Trompeten-Polka“ und Sängerin Sina Bodingbauer mit dem Seer-Hit „Sche war‘s wennsd do warst“.



Verleihung von Ehrenmitgliedschaften

Ehrungen erhielten Sina Bodingbauer für zehn Jahre, Anita Lackner für 20 Jahre, Andrea Mitterer für 25 Jahre, Klaus Lackner für 30 Jahre, Peter Hirzinger für 40 Jahre. Michael Grall, Erich Höck und Norbert Unterrainer wurden für 50 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet und zu Ehrenmitgliedern ernannt. rw

Bild: Abschied nach 15 Jahren: Bgm. Konrad Walk, Obfrau Anita Lackner, Rosmarie und Alois Brüggl, TVB-Obmann Markus Kogler (von links). Foto: Wörgötter