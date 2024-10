Musikfilmfestival Sound & Vision

Wer ein Fan von Musik, Tanz und des Mediums Film ist, kommt von 10. bis 13. Oktober in der Alten Gerberei in St. Johann auf seine Kosten. Bereits zum sechsten Mal findet das Musikfilm-Festival Sound & Vision statt.



St. Johann | Publikumsmagnete, die weltweit für Furore gesorgt haben, garantieren ganz besondere Momente an vier Festivaltagen, darunter Giganten der Rock- und Popmusik wie Bob Marley oder Amy Winehouse. Das Festival porträtiert beeindruckende Musikerinnen wie Cyndi Lauper, Betty Davis oder die legendäre Joan Baez, die auf ihrer letzten Tournee begleitet wird.

Neben dem fulminanten Live-Konzertfilm der Talking Heads stellt eine Doku die kreativen Köpfe von Hipgnosis vor, verantwortlich für viele geniale Alben-Cover, u.a. jenes von Pink Floyds „The Dark Side of the Moon“.



Dem Tanz widmet Sound & Vision heuer eine inspirierende Hommage an den Tänzer und Choreografen Alvin Ailey, während der Dokumentarfilm über Trojan Records zeigt, wie Einwanderung und Innovation die Popkultur im London der späten 1960er und frühen 70er Jahre veränderten.



Kartenverlosung

Bild: Live-Konzertfilm „Talking Heads - Stop Making Sense“, zu sehen am 12. Oktober. Foto: Jordan Cronenweth. Courtesy of A24