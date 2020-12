Musikalische Weihnachtslesung

Eine musikalische Weihnachtslesung für die ganze Familie mit Jakob Seeböck und Katharina Königsfeld.



Kitzbühel | Nachdem die letzten Konzerte der Orgelakademie Kitzbühel auf Grund der aktuellen Situation nicht mehr durchgeführt werden konnten, reifte in den Verantwortlichen die Idee ein Konzert über KitzTV zu zeigen, ist Musik und Kultur doch Nahrung für die Seele.

Krippenausstellung als Kulisse

Ein glücklicher Umstand, dass in der Schlosshalle des Hotels A-ROSA bereits die Krippenausstellung des Künstlers Dieter Michels aufgebaut wurde, welche bereits europaweit in ihrer Einzigartigkeit zu sehen war und nun ihr alljährliches Zuhause im A-ROSA gefunden hat. Zusammensitzen, erzählen... All das, was wir vermissen und gerade in der Weihnachtszeit lieben, wird in 20 kurzweiligen Minuten von Jakob Seeböck rezitiert und von Katharina Königsfeld am Flügel musikalisch umrahmt.

Gedichte und Geschichten

Christian Morgensterns berühmtes Gedicht „Winternacht“, Weihnachtslieder, aber auch eine Geschichte für die kleinen Großen unter uns, bekommen eine gemütliche, besinnliche, naturalistisch bis poppige Szenerie. Erstaunlich wie „Des Jünglings Weihnachtstraum“, ein Melodram von Clara Schumann, gerade in dieser Zeit an Bedeutung gewinnt.

Die Orgelakademie Kitzbühel freut sich besonders, mit Jakob Seeböck Frohe Weihnachten zu wünschen und bedankt sich bei Dieter Michels und dem Hotel A-ROSA für die tatkräftige Unterstützung.

Ab 24. Dezember im TV und online

Die Musikalische Weihnachtslesung mit Jakob Seeböck und Katharina Königsfeld läuft ab 24.Dezember im Kabel-TV von Kitz-TV, sowie auf Facebook, YouTube und auf www.kitz-tv.at.

Bild: Die Musikalische Weihnachtslesung mit Jakob Seeböck und Katharina Königsfeld läuft ab 24. Dezember im Kabel-TV von Kitz-TV, sowie auf Facebook, YouTube und auf www.kitz-tv.at.Foto: KitzTV