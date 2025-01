Musik, die Generationen verbindet

Musik, ganz unterschiedliche Menschen, jung, alt, mit und ohne Demenz: all das verbindet die Konzertreihe „Musik hören – Musik spüren“ der Caritas Salzburg. Schüler der Landesmusikschule Kitzbühel musizierten gemeinsam mit Bewohnern von Altenwohnheimen.



Kitzbühel | Bereits zum fünften Mal füllte die Veranstaltung „Musik hören – Musik spüren“ den Konzertsaal der Landesmusikschule Kitzbühel bis auf den letzten Platz und bot ein emotionales Erlebnis für Jung und Alt, mit und ohne Demenz.



Die Begeisterung bei den Besuchern war riesig: „Es hat mir so viel Spaß gemacht, ich hab die ganze Zeit mitgesungen und sogar bei der Rockband in bisschen mitgeflippt…schön war auch das Zusammensitzen nach dem Konzert mit den jungen Leuten. Ich geh ganz beseelt nach Hause“, erzählt die Besucherin Edith.



Im bunten Programm war wirklich für alle etwas dabei: von Klassik mit Edvard Griegs Morgenstimmung über Volksweisen bis hin zu alten Schlagern wie „Liebeskummer lohnt sich nicht“ und Rockklassikern von AC/DC und Deep Purple. Die Schüler der LMS Kitzbühel musizierten gemeinsam mit den Chören der Bewohner der Altenwohnheime Kitzbühel und Kirchberg.



„Mein gesamtes Team und die Schüler freuen sich mittlerweile schon auf dieses ganz besondere Konzert“, sagt Musikschuldirektor Peter Gasteiger. „Eigentlich wollte ich mal Pause machen, um die Mitwirkenden etwas zu schonen, aber sie wollten das gar nicht.“



Auch Katja Gasteiger, Leiterin der Servicestelle Demenz der Caritas, zeigte sich erfreut: „Die Landesmusikschule und vor allem der Förderverein leyisten hier so wunderbare Arbeit, es ist alles top organisiert und die Besucher fühlen sich unheimlich wohl. Ich werde im Vorfeld schon angerufen, wann denn endlich dieses Konzert wieder stattfindet.“



Ein besonderer Dank der Organisatoren geht an die Landesmusikschule Kitzbühel und den Förderverein zur Unterstützung der LMS, an das Kulturreferat der Stadt Kitzbühel und das Mädchen- und Frauenberatungszentrum: „Durch die neue Kooperation im Projekt „Demenzfreundliche Region regio3“ haben wir in Zukunft die Möglichkeit mehr solche Veranstaltungen zu machen und neue Ideen umzusetzen“, sagt Katja Gasteiger. KA

Bild: Das Konzert „Musik hören – Musik spüren“ im Konzertsaal der Landesmusikschule in Kitzbühel brachte Jung und Alt zusammen. Foto: LMS Kitzbühel