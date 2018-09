Musig und Gaudi am Horn

Der Kitzbüheler Anzeiger und die Bergbahn Kitzbühel laden zum gemütlichen Frühschoppen am Horngipfel ein. Um 20 Euro pro Person (Kinder bis 15 Jahre 5 Euro) erhalten Sie ein rundum Sorglospaket an diesem Sonntag.



ACHTUNG: Saisonkartenbesitzer bezahlen für die Berg- und Talfahrt natürlich nicht zusätzlich. Ein Highlight wird die Besichtigung der neuen Bergstationen sein und für Stimmung sorgt die BrandlAlm Musig.



Kitzbühel | Der Kitzbüheler Anzeiger und die Bergbahn Kitzbühel laden zum alljährlichen Frühschoppen auf´s Horn. Zum Frühschoppen Special von € 20,- (Kinder € 5,-) erhalten Sie am Sonntag, 23. September, die Auffahrt zum Horngipfel, ein Begrüßungsgetränk beim Hornplatzl, einen Aperitif bei der Ankunft am Gipfel sowie einen Grillteller und ein Getränk im Gipfelhaus.



Zusätzlich hat der Kitzbüheler Anzeiger wieder eine kleine Überraschung vorbereitet.



So läuft es ab



Auf der Rückseite des Anzeigers in dieser Woche finden Sie zwei Bons. Mit dem Bon für die Auffahrt mit der Hornbahn erhalten Sie am 23. September einen ermäßigten Tarif von € 10,- pro Erwachsenem, Kinder bis 15 Jahren fahren gratis. Mit dem Bon bitte direkt zur Kasse an der Hornbahn Talstation gehen. Wer bereits eine Saisonkarte besitzt, zahlt natürlich die Auffahrt nicht.



Gegen Abgabe des zweiten Bons direkt im Horngipfelhaus erhalten Sie einen Grillteller inkl. einem Seitl Bier und für die Kinder Wiener mit Pommes inkl. einer Limo. Ein Bon für die ermäßigte Konsumation ist jeweils für maximal 2 Erwachsene und 3 Kinder gültig. ACHTUNG: Bon unbedingt mitbringen - er ist Ihre persönliche Eintrittskarte.



Freie Fahrt für Familie



Ein weiteres Highlight sind die Preise, die es zu gewinnen gibt. „Freie Fahrt am Kitzbüheler Horn“, heißt es für eine Familie. Dabei wird für die Anlagen am Kitzbüheler Horn freie Fahrt im Winter 2018/19 für eine ganze Familie verlost. Frei fährt, wer beim Frühschoppen anwesend ist und gewinnt. Besteht ein Familienverbund aus z.B. vier Personen, fahren alle vier frei, wenn alle anwesend sind. Also, die ganze Familie mitbringen und „freie Fahrt am Kitzbüheler Horn“ gewinnen.



Kreuzfahrt für zwei Personen zu gewinnen



Die Profiurlauber Kati und Michael aus St. Johann stellen eine Schnupperkreuzfahrt vom 30. Oktober bis 4. November 2018 für zwei Personen im Wert von 1.500,- Euro zur Verfügung. Geboten wird vom Bustransfer ab/bis St. Johann eine Reisebegleitung durch die Profiurlauber Kati Pletzer Ladurner und Michael Ladurner sowie 6 spannende Tage auf See. Mit der MSC Sinfonia beginnt ihre Reise in Venedig, über Split, Kotor nach Rom und anschließend nach Genua, wo die Reise endet. Mitspielen können alle anwesenden Gäste mittels Gewinnkarte, die in unsere Gewinnbox eingeworfen werden kann. Die Ziehung findet zu einem späteren Zeitpunkt statt, der Preis wird persönlich von den Profiurlaubern übergeben. Gewinne können nicht in bar abgelöst werden und sind nicht übertragbar, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung im Horngipfelhaus statt. Wir bitten um Verständnis, dass in diesem Fall das Platzangebot beschränkt ist.



Die Bons für die ermäßigte Auffahrt und Konsumation sind nur am Sonntag, 23. September 2018, gültig.