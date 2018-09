Musical-Reise nach WIEN gewinnen!

Diese Woche ist der dritte und letzte Teil unseres Gewinnspiels online! Laden Sie die Kitzbüheler Anzeiger App herunter und gewinnen Sie eine Musicalreise nach Wien für zwei Personen.



Kitzbühel | Mit der Kitzbüheler Anzeiger App sind Sie überall und jederzeit immer bestens informiert. Neben aktuellen Nachrichten und einem übersichtlichen Eventkalender, gibt es die Ausgaben des Kitzbüheler Anzeigers angereichert mit Bildergalerien und Videos als „Living Paper“ zum Lesen. Die App ist in allen App-Stores kostenlos erhältlich.



Mit drei Worten zur Musicalreise nach Wien



Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, einfach auf den Video-Button auf der Seite 39 in unserer Onlineausgabe in der App klicken. Im Video erfahren Sie das dritte Wort für das Gewinnspiel, welches sie dann unter kitzanzeiger.at/gewinnspiel einfügen können.



Die beiden ersten Worte verpasst? Kein Problem, schauen Sie einfach in der die Ausgaben 33 und 34 hinein.



Zum Musical „Bodyguard“ nach Wien



Als Hauptpreis verlosen wir eine dreitägige Reise nach Wien inkl. Besuch des Musicals „Bodyguard“ für zwei Personen. Die Reise wurde von HR Reisen in Going zur Verfügung gestellt. Der Gewinn ist nicht in bar ablösbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Das Kitzbüheler Anzeiger Team wünscht viel Spaß beim „Appen“ und viel Glück!