Motorschlitten übersehen

Jochberg | Am Samstag, 16. März, fuhr ein 39-jähriger österreichischer Staatsbürger im Zuge seines Pistenrettungsdienstes bei den Bergbahnen Jochberg mit seinem Motorschlitten von der Talstation des Bärenbadkogels auf der Piste zum 100 Meter gelegenen Stützpunkt der Pistenretter. Ein 20-jähriger britischer Snowboarder übersah den Motorschlitten offensichtlich und stieß aus bisher ungeklärter Ursache frontal gegen den am Pistenrand fahrenden Motorschlitten.

Der Snowboarder kam zu Sturz und wurde nach Erstversorgung mit einer Beckenverletzung in das Krankenhaus St. Johann geflogen.