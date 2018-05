Morgen ist ANZEIGERTAG!

+++ Exklusiv +++ morgen im im Anzeiger: Steinbruch durch die Hintertür? Anrainer formieren sich!



Weiters:

- Biathlon WM Pfad in Hochfilzen

- Tourismusverband Region St. Johann verfolgt weiterhin seine "Glücksstrategie"

- Krise in St. Johanner FPÖ. Wer stellt sich der Wahl?

- Kirchdorfs "KoasaKraft" ist zufrieden

- Nahversorgung in der Kelchsau auf Schiene, voller Erfolg der Informationsveranstaltung

- Kunstraum Hopfgarten: die feinen kulturellen Zwischentöne

- Berichte der Trachtler, Musikkapellen, ...