Modellbau-Ausstellung übertraf alle Erwartungen

Mit über 100 ausgestellten Modellen und zwei Flugsimulatoren zog die Veranstaltung rund 600 Besucher aus Nah und Fern an.



Kössen | Die Wiederbelebung dieses früheren Events erwies sich als voller Erfolg, wobei sowohl befreundete Vereine als auch Piloten eingeladen waren, ihre faszinierenden Modelle zu präsentieren.



Besonders erfreut waren die Organisatoren darüber, dass so namhafte Piloten wie Robert Sixt, mehrfacher Deutscher Meister im Heli-Speedflug, ihre Modelle in Kössen ausstellten.



Stündliche Indoor Flugshows zeigten kleine Hubschraubermodelle sowie 3D Indoor Modelle in Aktion. Ein FPV Flugsimulator sowie ein RC Modellflugsimulator luden die Besucher ein, gefahrenfrei ein paar Flugrunden am PC zu drehen.



Die Landessektion Tirol des Aeroclubs schickte zwei fachkundige Funktionäre, die für Fragen rund um das Thema Modellflug in Tirol jederzeit zur Verfügung standen.



Neben privaten Ausstellern waren auch Firmen vertreten, die spannende Einblicke in die Modellfliegerei gaben. Moderne 3D-Druckvorführungen zeigten die Möglichkeiten aktueller Technik im Modellbau. Zudem wurden Drohnen für den filmischen Einsatz und entsprechendes Equipment für Live-Broadcasts präsentiert.

Bild: Unterschiedlichste Modelle waren in der Turnhalle ausgestellt. Foto: slow-flayer.at