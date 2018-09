Mithilfe bei Essen auf Rädern

Das Rote Kreuz in Kitzbühel und St. Johann betreibt seit vielen Jahren sehr erfolgreich das Projekt „Essen auf Rädern“.

Kitzbühel, St. Johann | Täglich werden bis zu 100 Personen an sieben Tagen in der Woche von Kitzbühel und St. Johann aus mit frisch zubereiteten Speisen versorgt.



Das Rote Kreuz sucht hierfür ehrenamtliche Mitarbeiter, welche an einzelnen Tagen von ca. 10.30 bis ca. 13.30 Uhr Zeit hätten, mitzuhelfen. Wenn Sie einen Führerschein der Klasse B sowie Freude im Umgang mit Menschen besitzen, sind sie bei uns genau richtig.



Florian Kaufmann vom Roten Kreuz in Kitzbühel (0664/1159681) oder Stefan Lippert vom Roten Kreuz in St. Johann (0664/8527267) erteilen gerne weitere Auskünfte und freuen sich auf Ihren Anruf.