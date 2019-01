Mit vier Pfoten tief im Schnee

Die enormen Neuschneemengen sorgten für ein arbeitsreiches Schlittenhunde Camp in St. Ulrich. Bei Kaiserwetter gingen die Rennen über die Bühne.



St. Ulrich | Beim diesjährigen Treffen der „Musher“ aus ganz Europa erreichten die Schneehöhen rekordverdächtige Werte. „Wir können uns nicht erinnern, bei einem Schlittenhunde Camp jemals soviel Neuschnee bekommen zu haben. Dank der tollen Zusammenarbeit mit den Mushern, den Helfern, der Gemeinde und dem TVB konnte aber alles wie geplant stattfinden. Hier gebührt allen Beteiligten ein riesen Lob und Dank“, berichtet OK-Chef Mario Horngacher.



Nicht nur die Schneemengen, sondern auch die Zahl der Teilnehmer war in diesem Jahr rekordverdächtig. Musher aus ganz Europa schlugen mit ihren weit über 1.000 Hunden ihr Lager in der Kitzbüheler Alpen Gemeinde auf, um dort knapp drei Wochen zu trainieren. Erstmals führte die Strecke am Pillersee entlang, was bei Besuchern wie „Mushern“ gleichermaßen gut ankam. Zahlreiche Hundefans verfolgten das Geschehen entlang der Strecke. Reger Andrang herrschte wiederum auch beim Kindertag. Trotz starkem Schneefall ließen es sich die jüngsten Gäste nicht nehmen, die Vierbeiner im Camp zu streicheln, zu füttern oder eine Runde im Hundeschlitten zu drehen. Manch ein Sprößling dürfte dabei wohl auf den Geschmack gekommen sein – ebenso wie die Teilnehmer der „Musher“-Kurse.



Neben den dreitägigen Einsteigerkursen wurde erstmals auch ein Zweitages-Fortgeschrittenen Camp angeboten, bei dem vor allem die Ausfahrten im Vordergrund standen. „Die Musherkurse erfreuen sich nach wie vor steigender Beliebtheit und viele der letztjährigen Teilnehmer wagten sich heuer bereits an den Fortgeschrittenenkurs und womöglich nächstes Jahr schon zum ersten Rennen“, freut sich Horngacher.



90 Teams beim Rennen am Start



Strahlender Sonnenschein und perfekte Trails durften die Vier- und Zweibeiner dann bei den abschließenden Rennen genießen. Etwa 90 Teams traten von Freitag bis Sonntag zu den internationalen Sprintmeisterschaften an. Nicht nur für die Teilnehmer war dies der Höhepunkt des diesjährigen Camps, auch zahlreiche Zuschauer verfolgten die Faszination aus Energie und tierischem Zusammenspiel bei Kaiserwetter.



Bis zu zwölf Hunde hatten die Musher vor die Schlitten gespannt und einmal in Bewegung waren die Huskys, Samojeden, Malamute oder Grönlandhunde voll in ihrem Element. „Es war rundum ein gelungenes, spannendes und dank der Sonne auch ein strahlendes Rennwochenende und wir freuen uns schon auf die Neuauflage 2020“, so das abschließende Fazit des OK-Chefs. Foto: WMP