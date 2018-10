Mit fast 150 km/h auf der B178 geblitzt

Waidring | Am Freitagnachmittag, um 15.48 Uhr, lenkte ein 57-jähriger Österreicher seinen PKW auf der Loferer Straße (B178) von Waidring in Richtung Erpfendorf. Bei einer geltenden 80 km/h-Beschränkung fuhr er mit gemessenen 147 km/h. Die Übertretung wurde von Polizisten der Polizeiinspektion Erpfendorf mit der Laserpistole festgestellt. Nach Abzug der Messtoleranz hat der 57-Jährige somit die geltende Geschwindigkeitsbeschränkung um 62 km/h überschritten. Er wird an die Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel angezeigt.