Mit einer Lachsforelle zum WM-Sieg

Großer Erfolg für das heimische Grill-ABC-Team unter der Führung von Teamkapitän Daniel Samselnig: Bei der BBQ-Grill-Weltmeisterschaft in Stuttgart holte es den Weltmeistertitel im Fachgebiet „Fisch“.

St. Johann | Mit 106 Mannschaften aus 22 Ländern war die internationale Konkurrenz stark, doch das sechsköpfige Team, bestehend aus den Vereinen Grill-ABC aus Kirchdorf/St. Johann und BUGA aus Oberösterreich, setzte sich erfolgreich durch: Es hatte unter der Führung von Teamkapitän und Wirt Daniel Samselnig aus St. Johann, Haubenkoch René Vogel aus Kitzbühel, Walter Herskovets im Restaurant Hirschberg, und in Leos Grillschule (Leo Gradl, Christian Ebner und Georg Holzhammer) auf die WM-Teilnahme monatelang trainiert und experimentiert.

In der Sparte „Fish and Side Dish“ konnte die von René Vogel kreierte „Mosaik-Lachsforelle“ mit Sellerie, Apfel, Senf und Cashew“ die hochkarätige Jury überzeugen – sowohl Optik als auch Geschmack und Präsentation wurden mit der höchsten Punkteanzahl und somit mit der Goldmedaille ausgezeichnet. In der Gesamtwertung aller Sparten erreichten die heimischen Teilnehmer den 21. Rang. Kleiner Wermutstropfen: „Eine geringfügige Unachtsamkeit beim Gericht Huhn führte zu einer Disqualifizierung, was dann wahrscheinlich auch in der Gesamtwertung aller Sparten einen Stockerlplatz gekostet hat“, bedauert Gerhard Vogel gegenüber dem Kitzbüheler Anzeiger.

Dennoch überwog die Freude über einen neuerlichen WM-Titel: „Wir konnten heuer an die Erfolge der vergangenen Jahre anschließen. Unser Dank gilt allen unseren Sponsoren“, freut sich Gerhard Vogel stellvertretend für seine Teamkollegen. KA

Bild: Beste Stimmung auf dem Messegelände in Stuttgart mit 15.000 Besuchern: Grill-ABC konnte heuer an die großen Erfolge der vergangenen Jahre anschließen. Es gab WM-Gold in der Sparte „fish and side dish“. Foto: Grill ABC