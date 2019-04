Mit einem Sieg in die neue Saison

Einen perfekten Start in die neue Saison verbuchte Bernhard Ettl mit Norikerstute Soraya. Bei der Vielseitigkeitsfahrprüfung holten sie den Sieg.



Viechtwang | Erster Start, erster Sieg – das ist mal ein gelungener Auftakt in die neue Saison im Gespannfahren. Noriker­sstute Soraya (Besitzerin Sophie Spitzer) absolvierte die Vielseitigkeitsfahrprüfung in Bravour. Nach den Bewerben in der Dressur, dem Marathon und Kegelfahren (Hindernis) holte sich das Team mit Fahrer Bernhard Ettl und Beifahrerin Franziska Stadler den Sieg für den Reit- und Fahrverein Kirchberg.



Ulrich Aufschnaiter vom Reit- und Fahrverein Kitzbüheler Alpen ging bei diesem Bewerb mit Herkules Schaunitz an den Start und belegte den vierten Platz.