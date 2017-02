Mit dem Rollator auf Diebestour

Wie rüstig Senioren sein können, zeigt die Heimatbühne Kirchdorf in ihrem neuesten Stück „Die Rollator-Gang“.



Kirchdorf | Die Pension reicht hinten und vorne nicht. Käthe, Erwin und Eduard träumen von Hawaii, Thailand oder doch Kanada? Wenn ihnen nur nicht das nötige Kleingeld dafür fehlen würde... Die drei Rentner hecken ein Plan aus. Sie wollen im Juwelier Wimmer einbrechen. Damit sie nicht verdächtig erscheinen, legen sich Erwin und Eduard einen Rollator zu, denn wer vermutet hinter zwei gebrechlichen Senioren schon Einbrecher?

Der Heimatbühne Kirchdorf bietet mit dem Stück „Die Rollator-Gang“ wieder einen lustigen Theaterabend, der die Lachmuskeln strapaziert. Herbert Aigner inszeniert die Komödie mit viel Liebe zum Detail. Rudi Krauße und Walter Rafelsberger brillieren als die zwei etwas trotteligen Rentner „Erwin“ und „Eduard“, die vergeblich versuchen, ihre kriminelle Ader auszuleben. Einen Sonderapplaus für Rudi Krauße, der trotz Handicap die Premiere mit Bravour meisterte!



Herrlich hysterisch-komisch Rosi Kals als „Käthe“, die verzweifelt versucht die Polizei hinters Licht zu führen. Manfred Schweinester und Michael Kals sind als Dorfpolizisten dem Verbrechen (eher nicht) auf der Spur. Für zahlreiche Lacher sorgt auch Sigi Baumann als simulierendes Unfallopfer „Berta Bichl“. Thomas Schwaiger als Nervenbündel „Django“ und Anna Wieser als verzweifelte Friseurin „Moni“.



Weitere Termine

Die Heimatbühne Kirchdorf spielt die Komödie „Die Rollator-Gang“ von Ulla Kling noch am 2., 9., 16., 23. und 30. März sowie am 6., 9. und 12. April. Beginn ist jeweils um 20 Uhr im Dorfsaal Kirchdorf. Kartenreservierungen unter 0664 3243263 (Montag bis Donnerstag 14 bis 18 Uhr).

Johanna Monitzer

Bild: Django (Thomas Schwaiger) hat es auf Käthe (Rosi Kals) abgesehen.