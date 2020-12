Mit Weihnachtspackerl große Freude schenken

Trotz Corona und der äußerst schwierigen Umstände konnten die Weihnachtspackerl bei den Kindergärten und Schulen im Bezirk Kitzbühel von den zwei Serviceclubs abgeholt werden. 2.482 Pakete sind bereits auf dem Weg nach Rumänien.



Kitzbühel | Durch viel Engagement und Ehrgeiz haben der Ladies Circle 15 Kitzbühel und der Round Table 39 Kitzbühel gemeinsam in diesem Jahr rund 15 weitere Einrichtungen für die beliebte Hilfsaktion hinzugewinnen können, um Packerl von insgesamt rund 50 Institutionen im Bezirk Kitzbühel einzusammeln. Im Laufe des Vormittags kamen die Weihnachtspackerl im Lager in Going an, wurden dort ausgeladen, akribisch sortiert und auf Paletten verpackt. Am Nachmittag transportierte ein LKW die wertvolle Weihnachtsfracht nach Gunskirchen in das österreichische Hauptlager. Von dort aus konnten dann alle Weihnachtspackerl aus Österreich gesammelt am Montag, 30. November, die Reise nach Rumänien antreten, um dort viele Kinderaugen zum Leuchten zu bringen.



Wie jedes Jahr werden die Augen der Kinder beim Öffnen ihrer Weihnachtspackerl zu strahlen beginnen, einen Nachbericht gibt es dann für alle Helfer zum Lesen.

Knapp 2.500 Packerl aus dem Bezirk

„Es ist wunderbar zu sehen, dass man auch in diesem Jahr wieder eine sehr große Anzahl an Weihnachtspackerl zusammen sammeln konnte,“ sagt Dominik Bertsch vom Round Table. So gingen insgesamt 9.818 Weihnachtspackerl nach Rumänien und davon waren 2.482 Packerl, 25,8 Prozent, von den Kindern aus dem Bezirk Kitzbühel. Eine starke Leistung, welche ohne die Unterstützung der Kindergärten und Schulen nicht realisierbar gewesen wäre. Aus diesem Grund wollen sich der Round Table 39 Kitzbühel und der Ladies Circle 15 Kitzbühel in diesem Jahr bei den Einrichtungen mit dem kürzlich erschienenen Kinderbuch „Die etwas andere Weihnachtsgeschichte“ bedanken und stellen allen Institutionen ein Exemplar für ihre Kinder zur Verfügung.

Weihnachtsbuch als Dankeschön

Natürlich besteht auch die Möglichkeit für alle anderen das Buch über den Ladies Circle 15 Kitzbühel zu bestellen. Interessierte können gegen eine Spende von 8,90 Euro zzgl. Versand ein Exemplar des Buches über office@lc15-kitz.at beziehen.

Der Erlös geht zu 100 Prozent an soziale Projekte des Vereins, sodass auch Bedürftigen in der Region Kitzbühel geholfen werden kann. Die zwei Serviceclubs bedanken sich bei allen Beteiligten, die mit großer Leidenschaft und Hingabe ihren Teil zu diesem weihnachtlichen Projekt beigetragen haben.

Bilder: Die fertigen Packerl wurden in den Schulen und Kindergärten gesammelt, mit dem Auto abtransportiert, im Lagerraum in Going in Schachteln verpackt und auf Paletten mit dem LKW abtransportiert. Fotos: Round Table