Mit Herzlichkeit und Kaiserschmarrn

Kitzbühel Tourismus bot gemeinsam mit der Firma Sportalm in Mannheim und Stuttgart einen Vorgeschmack zum Winterurlaub in Kitzbühel.



Kitzbühel | Mein perfekter Winter. Mit diesem Claim tritt Kitzbühel Tourismus derzeit werbetechnisch in den DACH-Märkten auf. Zur verstärkten Aktivierung des Hauptmarktes Deutschland präsentierte sich Kitzbühel Tourismus in Kooperation mit der Firma Sportalm am vergangenen Wochenende in den besten und größten Kaufhäusern Deutschlands.

Winteropening bei engelhorn sports

Engelhorn sports, eines der größten Sporthäuser Europas mit Hauptsitz in Mannheim, eröffnete mit edlen Premiummarken die bevorstehende Wintersaison. Kitzbühel Tourismus war gemeinsam mit der Firma Sportalm mit einem eigenen Kitzbühel-Stand vertreten. Zahlreiche Besucher freuten sich über längere Öffnungszeiten, eine Tombola sowie kulinarische Köstlichkeiten. Zwei ehemalige deutsche Skirennläufer luden zum Meet & Greet: Frank Wörndl führte durch das Programm und Maria Höfl-Riesch lief als ­Sportalm-Testimonial bei der Modenschau mit.

VOGUE loves Breuninger in Stuttgart

Breuninger, eines der erfolgreichsten Mode-und Lifestyle-Unternehmen Deutschlands, zelebrierte in Kooperation mit VOGUE Germany bereits zum vierten Mal im Flagship-Store in Stuttgart ein außergewöhnliches Event mit Fashionshows, prominenten Gästen und einzigartigen Aktionen. Von 10 Uhr vormittags bis zum Ladenschluss um 22 Uhr war der Kitzbühel-Stand ein Besucher-Magnet. Insgesamt waren an diesem Tag mehr als 40.000 Gäste im Haus unterwegs.

Großer Besucheransturm am Kitzbühel-Stand

Bei beiden Veranstaltungen punktete der Kitzbühel-Stand mit Herzlichkeit, Gastfreundschaft und Kaiserschmarrn. Der aus Kitzbühel mitgereiste Koch Christian verarbeite rund 1.200 Eier für hunderte Portionen Kaiserschmarrn. Dazu gab es 60 kg hausgemachten Zwetschkenröster und Rumrosinen. MAO war zudem mit seinen frischen Fruchtsäften vertreten. Mit der Virtual Reality-Brille von FIRST Kitzbühel Immobilien konnten Interessierte die legendäre Streif bezwingen oder ein typisches Alpenchalet erkunden. Als Give-Aways wurden selbst hergestellte Marmeladen, Pralinen sowie Weihnachtskugeln mit dem beliebten Kitzbüheler Gams-Motiv verteilt. Beim Austausch von Geschichten aus der Gamsstadt herrschte eine äußerst positive Stimmung und viele neue Kontakte konnten an den beiden Tagen geknüpft werden. P.R.

Modenschau in Mannheim. Foto: engelhorn sports