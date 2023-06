Missachtung einer Fahrzeuganhaltung

Am 15.06.2023, gegen 21:50 Uhr, wurde ein Mopedlenker im Zuge einer Verkehrskontrollen mittels Handzeichen zur Anhaltung auf der St. Johanner Straße (B161) in Kitzbühel aufgefordert.



Der Mopedlenker missachtete die Anhaltung des Polizeibeamten und setzte die Fahrt in Richtung St. Johann i. Tirol fort. Die Polizeistreife versuchte den Lenker mittels Nachfahrt mit Blaulicht und Folgetonhorn anzuhalten. Der Mopedlenker missachtete jedoch mehrfach diverse Anhalteversuche und versuchte über die Forststraße in Richtung Schwarzsee zu flüchten. Nach ca. 3 km Blaulichtfahrt konnten die Polizeibeamten den Mopedlenker im Kreuzungsbereich der Gemeindestraße Seebichlweg anhalten. Bei der darauffolgenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 19-jährige Mopedlenker über keine gültige Lenkberechtigung verfügt. Er wurde einer ärztlichen Untersuchung unterzogen, wobei eine Fahruntauglichkeit wegen einer Suchtmittel-Beeinträchtigung festgestellt wurde. Der 19-Jährige wird wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen den zuständigen Behörden angezeigt. PI Westendorf