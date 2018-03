Mellitzer und Ehrensperger top

Bei schönstem Wetter hat der Kitzbüheler Ski Club am vergangenen Donnerstag auf der Sportloipe die Skiathlon LL-Clubmeisterschaft ausgetragen.



Kitzbühel | Die besondere Herausforderung war, dass die Teilnehmer im Bewerb von Klassisch auf Freistil wechseln mussten, außer die Kinder und Newcomer. Eine spannungsgeladene Atmosphäre vor dem Wettkampf war zu verzeichnen, alle wollten siegen, insbesondere da einige Medaillenträger der diversen Meisterschaften vor heimischem Publikum ihre Leistungsstärke zeigen wollten.



Die Loipe war, trotz erstklassiger Präparierung, nicht ganz einfach. Vor allem von der Jugend und den Erwachsene verlangte der Anstieg in der 2,5 Km-Runde durch die anfangs hohen Temperaturen Höchstleistungen. Gegen Ende des Wettkampfes ließ ein eiskalter Wind den Schnee an der Oberfläche stark auskühlen. Die Clubmeistertitel sicherten sich Victoria Mellitzer und Toni Ehrensperger. Mit Victoria hat eine große Nachwuchshoffnung gesiegt und mit Toni Ehrensperger ein Top-Trainer, der in seinem Referat viele junge Menschen zum Sport motiviert und zum Leistungssport führt.



Ergebnisse:

Fohlen w: 1. Anna Hauser, 2. Anna Rass, 3. Lisa Hauser.

K1 w: 1. Laurena Viertl, 2. Tina Herbert, 3. Livia Foidl.

K2 w: 1. Rebecca Achorner, 2. Anna-Sophie Mayr, 3. Leona Wörle.

Sch1 w: 1. Lilly Fuchs, 2. Lea Foidl, 3. Pia Lorenzoni.

K1 m: 1. Maximilian Fuchs, 2. Thomas M. Rass.

K2 m: 1. Simon Grasberger, 2. Samuel Wakolbinger, 3. Paul Haidacher.

Sch1 m: 1. Paul Ritter, 2. Mathias Prosser, 3. Leo Hölzl.

NC w: 1. Marielle Haidacher.

NC m: 1. Gerhard Raffler, 2. Peter Widmoser.

J w: 1. Victoria Mellitzer (Clubmeisterin).

AK w: 1. Simone Ehrensperger.

AK1 w: 1. Isabel Hechl.

AK2 w: Barbara Laner.

AK3 w: Aloisia Wakolbinger.

Jun m: 1. Markus Ortner,

2. Lukas Kröll. AK m: 1. Josef Hillebrand.

AK2 m: 1. Konrad Herbert.

AK3 m: 1. Toni Ehrensperger (Clubmeister).

AK4 m: 1. Josef Eberl, 2. Georg Hechl.

Bild: Victoria Mellitzer und Toni Ehrensperger kürten sich vergangene Woche zu den Clubmeistern 2018. Foto: K.S.C.