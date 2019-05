„Mein Lieblingsbankerl“

Die Ski-Saison hat in Kitzbühel gerade ihren Abschluss gefunden. Kaum sind die Ski im Keller verstaut, werden die Wanderschuhe ausgepackt, denn der Start in die Kitzbüheler Wandersaison steht schon vor der Tür.



Bezirk | Noch sind die Berggipfel in weiß gehüllt, doch nicht mehr allzu lange, dann laden die Grasberge zu gemütlichen Wanderungen ein. In gewohnter Manier eröffnet Kitzbühel Tourismus am Christi Himmelfahrts-Wochenende (31. Mai bis 2. Juni) mit bekannten Wander-Gästen die neue Saison.



„Faszination Berge“ mit zwei Prominenten



Soviel sei bereits verraten, diesmal dürfen wir uns auf gleich zwei Bergfexen freuen, die ihre ganz persönlichen Geschichten, Anekdoten und Perspektiven zur „Faszination Berge“ vermitteln werden!



Am Samstag, 1. Juni, findet auch wieder das Wander-Testival bei der Bergstation Hahnenkamm statt. Neben Neuheiten und Interessantem rund um das Thema sorgt die Brand­alm Musig beim Frühschoppen für Stimmung. Kulinarisch wird auch auf 1.665m Seehöhe die Grillsaison eröffnet.



Wer wandert, soll auch inne halten, zur Ruhe finden, das Bergpanorama genießen und Kraft schöpfen aus der Schönheit der Natur. Aus diesem Grund sucht Kitzbühel Tourismus gemeinsam mit dem Kitzbüheler Anzeiger im Mai unter dem Motto „Mein Lieblingsbankerl“ das schönste Rastplätzerl in den Bergen.



#Lieblingsbankerl gewinnt



Nehmen Sie uns mit auf Ihre Wanderung und lassen Sie uns gemeinsam die Faszination der Bergwelt genießen. Posten Sie ein Bild Ihres Lieblingsbankerls auf Facebook oder Instagram mit dem Hashtag #Lieblingsbankerl. Gerne können Sie uns Ihr Bild auch unter servus@kitzbuehel.com oder redaktion@kitzanzeiger.at zusenden. Eine Auswahl der Bilder wird im Kitzbüheler Anzeiger veröffentlicht.



Unter allen Einsendungen werden von der Jury die Siegerbilder gekürt. Zu gewinnen gibt es spannende Preise darunter einen Tandem-Flug vom Hahnenkamm am Eröffnungswochenende (31. Mai oder 1. Juni). Einsendeschluss ist am 26. Mai. Foto: Pöll