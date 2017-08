Mehr als 600.000 Blumenblüten

Zum 25. Mal fand am Dienstag der Blumencorso in Kirchberg statt. Die Kreativität der Teilnehmer kannte auch heuer keine Grenzen.



Kirchberg | Über 600.000 Blumenblüten verzauberten bei einem traumhaft schönen Sommerwetter wieder rund 10.000 Zuschauer. Zum bereits traditio­nellen Blumencorso rollten am Maria-Himmelfahrtstag über 30 blumengeschmückte Wägen durch das Ortszentrum und ließen die Gäste sowie Einheimische staunen.



Zur absoluten Blumen-Attraktion zählte der Schiefe Turm von Pisa vom Hotel Sonnalp und dem Parkhotel Kirchberg mit rund 48.000 Blumenblüten. Andere Figuren wie der Jubiläums-Festwagen, der Achtersessellift Jufen, ein Einhorn, die Trolls und viele weitere Highlights waren zu bestaunen. Begleitet wurden die blumenverzierten Festwägen von der Musikkapelle Kirchberg, Aschau und Reith sowie den Brixentaler Noriker-Reitern und den Oldtimerfreunden Kirchberg. Im Anschluss an den traditionellen Blumencorso folgte das gemütliche Sommernachtsfest mit Live-Musik und Verpflegungsstationen im Kirchberger Ortszentrum. E. M. Pöll